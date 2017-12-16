Под домом Ставицкого в Киеве подожгли шины

В Киеве под частным домом Эдуарда Ставицкого - экс-министра энергетики времен Януковича, который бежал из Украины - неизвестные подожгли шины и обрисовали стены здания и забор.

Об этом 16 декабря сообщают "Схемы".

"Под домом министра беглого Ставицкого возле ботанического сада в Киеве неизвестные жгут шины. Причины и намерения пока неясны ... На место прибыла полиция", - говорится в сообщении.

Неизвестные разошлись, оставив после себя обрисованные забор и стены: "Вор, предатель, мошенник, бандит, верни награбленное", "Ставицкий под арест".

Фото - "Схеми"

Как известно, 24 марта 2014 года Генпрокуратура Украины объявила Эдуарда Ставицкого в розыск, он подозревается в хищении средств в особо крупных размерах.

СМИ сообщали, что Ставицкий был в Израиле и сменил фамилию на Розенберг.



В мае 2017 года ГПУ отмечала, что официальный Киев обратился к израильской стороне о передаче Украине бывшего министра энергетики и угольной промышленности.

На 28 декабря 2017 года ГПУ вызывает на допрос Ставицкого для проведения следственных действий в статусе подозреваемого в уголовном производстве.