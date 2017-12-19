Суд арестовал представителя "самообороны Крыма", задержанного в Днипре

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Вторник, 19 декабря 2017, 11:03

Задержанный 15 декабря в Днипре представителю так называемой "самообороны Крыма" суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога.

Об этом сообщает во вторник пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Постановлением судьи Приморского райсуда Одессы от 18.12.2017 подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога", – сообщает она.

Отмечается, что указанный гражданин, "будучи участником вооруженного формирования так называемой "самообороны Крыма", с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в начале марта 2014 года предоставил иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

В частности, совместно с группой неустановленных лиц он агитировал за выход из состава Украины Автономной Республики Крым и города Севастополя и присоединения указанной территории к Российской Федерации.

Также, за данными правоохранителей, принимал активное участие в захвате административных зданий органов власти и местного самоуправления, создавал условия для проникновения на территорию полуострова Крым представителей специальных подразделений вооруженных сил РФ.

В ходе досудебного расследования мужчине сообщено о подозрении совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, он объявлен в розыск и в соответствии с постановлением следственного судьи получено разрешение на задержание с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во исполнение указанного решения 15 декабря 2017 года гражданина задержали в городе Днипро и доставили в Приморский районный суд г. Одессы.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Темы: прокуратура сепаратизм суд
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