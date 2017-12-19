Суд арештував представника "самооборони Криму", затриманого в Дніпрі

Затриманому 15 грудня в Дніпрі представнику так званої "самооборони Криму" суд визначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави.

Про це повідомляє у вівторок прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Ухвалою слідчого судді Приморського райсуду Одеси від 18.12.2017 підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави", – повідомляє вона.

Зазначається, що вказаний громадянин, "будучи учасником збройного формування так званої "Самооборони Криму", з метою зміни меж території та державного кордону України, на початку березня 2014 року надав іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України".

"Зокрема, з метою розпалювання сепаратистських настроїв серед населення АРК, спільно з групою невстановлених осіб проводив агітаційну діяльність, направлену на вихід зі складу України Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і приєднання вказаної території до Російської Федерації, а також брав активну участь у захопленні адміністративних будівель органів влади та місцевого самоврядування, створював умови для проникнення на територію півострову Крим представників спеціальних підрозділів військових сил РФ", – зазначено в повідомленні.

У ході досудового розслідування "самооборонцю"повідомлено про підозру щодо вчинення злочину, передбачено ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України, його оголошено в розшук та відповідно до ухвали слідчого судді отримано дозвіл на затримання з метою приводу і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На виконання вказаного рішення 15 грудня 2017 року громадянина затримали у місті Дніпро та доставили до Приморського районного суду м. Одеси.

На даний час досудове розслідування триває.