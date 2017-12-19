Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арештував представника "самооборони Криму", затриманого в Дніпрі

Вівторок, 19 грудня 2017, 10:03
Суд арештував представника самооборони Криму, затриманого в Дніпрі

Затриманому 15 грудня в Дніпрі представнику так званої "самооборони Криму" суд визначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави.

Про це повідомляє у вівторок прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Ухвалою слідчого судді Приморського райсуду Одеси від 18.12.2017 підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави", – повідомляє вона.

Зазначається, що вказаний громадянин, "будучи учасником збройного формування так званої "Самооборони Криму", з метою зміни меж території та державного кордону України, на початку березня 2014 року надав іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України".

"Зокрема, з метою розпалювання сепаратистських настроїв серед населення АРК, спільно з групою невстановлених осіб проводив агітаційну діяльність, направлену на вихід зі складу України Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і приєднання вказаної території до Російської Федерації, а також брав активну участь у захопленні адміністративних будівель органів влади та місцевого самоврядування, створював умови для проникнення на територію півострову Крим представників спеціальних підрозділів військових сил РФ", – зазначено в повідомленні.

У ході досудового розслідування "самооборонцю"повідомлено про підозру щодо вчинення злочину, передбачено ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України, його оголошено в розшук та відповідно до ухвали слідчого судді отримано дозвіл на затримання з метою приводу і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На виконання вказаного рішення 15 грудня 2017 року громадянина затримали у місті Дніпро та доставили до Приморського районного суду м. Одеси.

На даний час досудове розслідування триває.

Теми: прокуратурасепаратизмсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
прокуратура
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: