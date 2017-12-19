Редактор "Зеркала недели" нашел в своем кабинете "жучок"

Первый заместитель главного редактора "Зеркало недели" Сергей Рахманин нашел у себя в кабинете прослушивающее устройство.

Об этом он написал на своей странице в Facebook и опубликовал фото.

"Такой подарок нашел сегодня. Вероятно, Святой Николай подсуетился)", - написал Рахманин.

"Вопрос только один. Почему "жучок" такой нестильный? Впервые аналогичный " инвентарь" обнаружил у себя в кабинете еще в 1996-м. И тот "жук" был такой же кустарный и неуклюжий (Не устаю повторять: ей-бо, безвкусица и архаичность когда погубят нашу страну", - добавил он.

В комментарии "УП" Рахманин сообщил, что нашел устройство у себя в кабинете.