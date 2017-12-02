В Чернобыльской зоне поймали трех "сталкеров"
На территории зоны отчуждения ЧАЭС 1 декабря задержали трех человек.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, передает "Интерфакс-Украина".
"Полиция задержала трех молодых людей из Днепра в возрасте от 18 до 23 лет, которые незаконно проникли в Припять", - говорится в заявлении.
За нарушение требований режима радиационной безопасности в Чернобыльской зоне "сталкерам" грозит административная ответственность - штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Как известно, на территории зоны отчуждения ЧАЭС 17 ноября задержали двух лиц - граждан Украины и РФ.
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