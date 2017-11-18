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У Чорнобильскій зоні спіймали двох "сталкерів" з України та РФ

Субота, 18 листопада 2017, 03:17

На території зони відчуження ЧАЕС 17 листопада затримали двох осіб - громадян України та РФ.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Правопорушниками виявились 21-річний громадянин України, житель Донецької області, та 20-річна громадянка Російської Федерації, жителька Москви. Шукачі пригод намагалися пішки потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму. В ході перевірочних заходів з’ясувалося, що затримана громадянка Росії на територію нашої держави прибула встановленим порядком", - йдеться у заяві.

За порушення вимог режиму радіаційної безпеки у Чорнобильській зоні "сталкерам" загрожує адміністративна відповідальність - штраф розміром від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Як відомо, 15 жовтня на території зони відчуження ЧАЕС затримали три групи сталкерів, серед них - громадяни РФ.

Теми: Чорнобиль
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