Посол США в РФ: Штаты снимут санкции с Москвы, когда решится украинский вопрос

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Суббота, 2 декабря 2017, 18:57

Санкции США в отношении Москвы будут сняты после решения украинского вопроса, главная задача -  остановить насилие на Донбассе.

Об этом в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" заявил посол США в РФ Джон Хантсман, пишут "Ведомости". 

"Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно - прийти к договоренности, которая устроит обе стороны, мы получим позитивный результат", - отметил Хантсман. 

По его словам, США ввели в санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине, потому что это "вопросы международного права и территориальной целостности", которые важны для Вашингтона и всего мирового сообщества.

При этом Хантсман отметил, что у России и США много общего, а цель его работы в РФ  - "движение вперед в процессе нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном".

Темы: санкции Росcия США Донбасс
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