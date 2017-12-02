Посол США в РФ: Штаты снимут санкции с Москвы, когда решится украинский вопрос

Санкции США в отношении Москвы будут сняты после решения украинского вопроса, главная задача - остановить насилие на Донбассе.

Об этом в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" заявил посол США в РФ Джон Хантсман, пишут "Ведомости".

"Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно - прийти к договоренности, которая устроит обе стороны, мы получим позитивный результат", - отметил Хантсман.

По его словам, США ввели в санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине, потому что это "вопросы международного права и территориальной целостности", которые важны для Вашингтона и всего мирового сообщества.

При этом Хантсман отметил, что у России и США много общего, а цель его работы в РФ - "движение вперед в процессе нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном".