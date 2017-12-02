АТО: Боевики возобновили обстрелы по прифронтовым селам

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Суббота, 2 декабря 2017, 19:09

В субботу в зоне проведения АТО боевики возобновили обстрелы по прифронтовых населенным пунктам, с полуночи режим прекращения огня был нарушен 10 раз.

Об этом вечером 2 декабря сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком, где была ранена женщина, обстреливали из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

На луганском направлении возле Луганского на Светлодарской дуге боевики выпустили около 20 мин калибра 120-мм, также обстреляли силы АТО близ Троицкого и Золотого.

На донецком направлении вблизи Водяного и Талаковки обстрелы велись из 120- и 82-мм минометов, около Авдеевки - из гранатометов, близ Красногоровки огонь вел снайпер.

Темы: АТО Донбасс
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