Жінку поранило від обстрілів у Верхньоторецькому

Під час обстрілів селища Верхньоторецьке в суботу зранку жінка отримала осколкове поранення ноги.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Мешканка 1986 року народження отримала осколкове поранення ноги. Наразі її доправлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що селище зазнало обстрілів близько 10 години ранку. В цей час потерпіла була біля магазину на вулиці Октябрьській.

"Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додали правоохоронці.

Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 258 "Терористичний акт".

Українська правда