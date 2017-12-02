Жінку поранило від обстрілів у Верхньоторецькому
Субота, 2 грудня 2017, 15:17
Під час обстрілів селища Верхньоторецьке в суботу зранку жінка отримала осколкове поранення ноги.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
"Мешканка 1986 року народження отримала осколкове поранення ноги. Наразі її доправлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що селище зазнало обстрілів близько 10 години ранку. В цей час потерпіла була біля магазину на вулиці Октябрьській.
"Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додали правоохоронці.
Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 258 "Терористичний акт".
Українська правда