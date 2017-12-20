Сутки в АТО: 32 обстрела, 2 погибших
За прошедшие сутки, 19 декабря, боевики 32 раза нарушили перемирие - 2 бойца ВСУ погибли, еще 6 - травмированы.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Ситуация в районе проведения АТО в вечернее время стабилизировалась, однако оставалась неспокойной. Российско-оккупационные войска на разных участках линии соприкосновения продолжали применять запрещенные минометы", - говорится в заявлении.
На Луганском направлении, в темное время суток, враг из 120-мм минометов обстрелял оборонительные укрепления сил АТО на подступах к Майскому, из стрелкового оружия беспокоил защитников Станицы Луганской.
На Донецком направлении с минометов 82-го калибра и гранатометов противник вел огонь по нашим позициям в районе Новотроицкого, Лебединского и шахты Бутовка.
Из вооружения БМП и пулеметов агрессор нарушал перемирие возле Гнутового, из легкого пехотного вооружения боевики обстреливали украинских воинов, которые держат оборону возле Верхнеторецкого и Старогнатовки.
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