Сутки в АТО: 32 обстрела, 2 погибших

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Среда, 20 декабря 2017, 06:24

За прошедшие сутки, 19 декабря, боевики 32 раза нарушили перемирие - 2 бойца ВСУ погибли, еще 6 - травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО в вечернее время стабилизировалась, однако оставалась неспокойной. Российско-оккупационные войска на разных участках линии соприкосновения продолжали применять запрещенные минометы", - говорится в заявлении.

На Луганском направлении, в темное время суток, враг из 120-мм минометов обстрелял оборонительные укрепления сил АТО на подступах к Майскому, из стрелкового оружия беспокоил защитников Станицы Луганской.

На Донецком направлении с минометов 82-го калибра и гранатометов противник вел огонь по нашим позициям в районе Новотроицкого, Лебединского и шахты Бутовка.

Из вооружения БМП и пулеметов агрессор нарушал перемирие возле Гнутового, из легкого пехотного вооружения боевики обстреливали украинских воинов, которые держат оборону возле Верхнеторецкого и Старогнатовки.

Темы: АТО Донбасс
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