Сенат США принял налоговую реформу

Сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Сенат Соединенных Штатов только что прошел самый большой в истории законопроект о сокращении налогов. Ужасный индивидуальный мандат (ObamaCare) отменен", - написал Трамп.

The United States Senate just passed the biggest in history Tax Cut and Reform Bill. Terrible Individual Mandate (ObamaCare)Repealed. Goes to the House tomorrow morning for final vote. If approved, there will be a News Conference at The White House at approximately 1:00 P.M.