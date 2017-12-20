Сенат США принял налоговую реформу

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Среда, 20 декабря 2017, 09:34

Сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Сенат Соединенных Штатов только что прошел самый большой в истории законопроект о сокращении налогов. Ужасный индивидуальный мандат (ObamaCare) отменен", - написал Трамп.

Ранее проект налоговой реформы одобрила палата представителей Конгресса США, сообщает "Интерфакс-Украина".

На голосовании 227 человек поддержали реформу, а 203 выступили против.

Трамп поздравил республиканцев, которые голосовали за проект.

"Мои поздравления Полу Райану, Кевину Маккарти, Кевину Брейди, Стивену Скэлису, Кэти Макморрис Роджерс и всем выдающимся республиканцам Палаты представителей, которые голосовали за сокращение налогов", - написал Трамп в Twitter.

После одобрения в Сенате документ будет направлен на подпись Трампу.  

Как сообщает DW, одним из основных пунктов налоговой реформы является существенное снижение ставок личного подоходного и корпоративного налогов.

Корпоративный налог в США – сейчас один из самых высоких в мире по сравнению с показателями в других странах с развитой экономикой.

Максимальную норму обложения для предприятий планируется сократить с нынешних 35 до 21 процента.  

Сейчас в США действует подоходная налоговая шкала из семи уровней – в 10, 15, 25, 28, 33, 35 и 39,6 процента. Изначально предполагалось упростить ее и оставить всего три основных уровня: 12, 25 и 35 процентов.

В итоговом проекте остались семь уровней, в нем устанавливаются следующие пороги: 10, 12, 22, 24, 32, 35 и 37 процентов.

Противники реформы настаивают на том, что от ее принятия выиграет только крупный бизнес и очень обеспеченные граждане США.

Темы: США реформы налоги
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