Сенат США прийняв податкову реформу

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Середа, 20 грудня 2017, 09:34

Сенат США схвалив законопроект про податкову реформу.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Сенат Сполучених Штатів тільки що пройшов найбільший в історії законопроект про скорочення податків. Жахливий індивідуальний мандат (ObamaCare) скасований", - написав Трамп.

Раніше проект податкової реформи схвалила палата представників Конгресу США, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На голосуванні 227 осіб підтримали реформу, а 203 виступили проти.

Трамп привітав республіканців, які голосували за проект.

"Мої вітання Полу Райану, Кевіну Маккарті, Кевіну Брейді, Стівену Скелісу, Кеті Макморріс Роджерс і всім видатним республіканцям Палати представників, які голосували за скорочення податків", - написав Трамп в Twitter.

Після схвалення в Сенаті документ буде направлений на підпис Трампу.

Як повідомляє DW, одним з основних пунктів податкової реформи є істотне зниження ставок особистого прибуткового і корпоративного податків.

Корпоративний податок в США – зараз один з найвищих в світі в порівнянні з показниками в інших країнах з розвиненою економікою.

Максимальну норму оподаткування для підприємств планується скоротити з нинішніх 35 до 21 відсотка.

Зараз в США діє шкала оподаткування з семи рівнів – у 10, 15, 25, 28, 33, 35 і 39,6 відсотка. Спочатку передбачалося спростити її і залишити всього три основних рівні: 12, 25 і 35 відсотків. У підсумковому проекті залишилися сім рівнів, в ньому встановлюються наступні пороги: 10, 12, 22, 24, 32, 35 і 37 відсотків.

Противники реформи наполягають на тому, що від її прийняття виграє тільки великий бізнес і дуже забезпечені громадяни США.

Теми: США реформи податки
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