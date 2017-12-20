Сенат США прийняв податкову реформу

Сенат США схвалив законопроект про податкову реформу.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Сенат Сполучених Штатів тільки що пройшов найбільший в історії законопроект про скорочення податків. Жахливий індивідуальний мандат (ObamaCare) скасований", - написав Трамп.

The United States Senate just passed the biggest in history Tax Cut and Reform Bill. Terrible Individual Mandate (ObamaCare)Repealed. Goes to the House tomorrow morning for final vote. If approved, there will be a News Conference at The White House at approximately 1:00 P.M. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2017

Раніше проект податкової реформи схвалила палата представників Конгресу США, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На голосуванні 227 осіб підтримали реформу, а 203 виступили проти.

Трамп привітав республіканців, які голосували за проект.

"Мої вітання Полу Райану, Кевіну Маккарті, Кевіну Брейді, Стівену Скелісу, Кеті Макморріс Роджерс і всім видатним республіканцям Палати представників, які голосували за скорочення податків", - написав Трамп в Twitter.

Congratulations to Paul Ryan, Kevin McCarthy, Kevin Brady, Steve Scalise, Cathy McMorris Rodgers and all great House Republicans who voted in favor of cutting your taxes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2017

Після схвалення в Сенаті документ буде направлений на підпис Трампу.

Як повідомляє DW, одним з основних пунктів податкової реформи є істотне зниження ставок особистого прибуткового і корпоративного податків.

Корпоративний податок в США – зараз один з найвищих в світі в порівнянні з показниками в інших країнах з розвиненою економікою.

Максимальну норму оподаткування для підприємств планується скоротити з нинішніх 35 до 21 відсотка.

Зараз в США діє шкала оподаткування з семи рівнів – у 10, 15, 25, 28, 33, 35 і 39,6 відсотка. Спочатку передбачалося спростити її і залишити всього три основних рівні: 12, 25 і 35 відсотків. У підсумковому проекті залишилися сім рівнів, в ньому встановлюються наступні пороги: 10, 12, 22, 24, 32, 35 і 37 відсотків.

Противники реформи наполягають на тому, що від її прийняття виграє тільки великий бізнес і дуже забезпечені громадяни США.