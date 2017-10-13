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Трамп приказал ослабить действие Obamacare

Пятница, 13 октября 2017, 00:14

Президент США в четверг подписал указ об уменьшении влияния программы Obamacare.

Об этом сообщает Reuters со ссілкрй на источник в Белом доме.

По информации Reuters, это распоряжение поможет малому бизнесу покупать более дешевую медицинскую страховку с меньшим количеством услуг.

"Стоимость Obamacare была возмутительной, она уничтожает абсолютно все, что происходит после нее", – заявил Трамп.

Он также добавил, что шаг в четверг "был только началом" и его администрация сделает все вохможное, чтобы "отменить Obamacare раз и навсегда". 

В то же время представители Демократической партии заявили о готовности обжаловать это решение в суде.

"Калифорния готова вести борьбу в суде, чтобы защитить доступные медицинские услуги для своих людей", – заявил калифорнийский прокурор Ксавье Бекерра.

Как известно, впервые об отмене медицинской программы Obamacare Дональд Трамп заявил в январе 2017 года.

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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