Трамп приказал ослабить действие Obamacare
Президент США в четверг подписал указ об уменьшении влияния программы Obamacare.
Об этом сообщает Reuters со ссілкрй на источник в Белом доме.
По информации Reuters, это распоряжение поможет малому бизнесу покупать более дешевую медицинскую страховку с меньшим количеством услуг.
"Стоимость Obamacare была возмутительной, она уничтожает абсолютно все, что происходит после нее", – заявил Трамп.
Он также добавил, что шаг в четверг "был только началом" и его администрация сделает все вохможное, чтобы "отменить Obamacare раз и навсегда".
В то же время представители Демократической партии заявили о готовности обжаловать это решение в суде.
"Калифорния готова вести борьбу в суде, чтобы защитить доступные медицинские услуги для своих людей", – заявил калифорнийский прокурор Ксавье Бекерра.
Как известно, впервые об отмене медицинской программы Obamacare Дональд Трамп заявил в январе 2017 года.