Труба рассказал, когда заработает ГБР

Директор государственного бюро расследования Роман Труба заявил, что бюро должно полноценно начать работу в сентябре 2018 года.

Об этом он рассказал во время брифинга в среду.

По его словам, в сентябре 2018 года ГБР откроет первые уголовные производства.

"Для этого не просто нужно пройти путь создания, а выиграть марафон. От решения вопроса с получением помещения центрального аппарата к формированию профессионально команды", - сказал Труба.

Он отметил, что организационная структура бюро уже согласована с Кабинетом Министров и будет состоять из центрального аппарата, в состав которого войдет 19 отделов и управлений, 7 территориальных управлений, академия и научно-исследовательский институт.

Труба добавил, что направит письмо в конкурсную комиссию, чтобы она начала отбор претендентов для работы в ведомстве в этом году.

Он пояснил, что согласно закону, конкурсная комиссия выбирает директоров территориальных управлений, руководителей подразделений центрального аппарата, руководителей и работников подразделения внутреннего контроля и только после этого директор бюро назначает их на должности.

"Вместе с тем подготовлены изменения в закон о государственном бюро расследований, которым предлагается изменить расположение территориальных управлений, ведь не во всех городах, которые определены в настоящее время в законе, есть возможности для создания условий работы именно правоохранительных органов бюро, которая распространяет свою деятельность на несколько областей ", - добавил глава нового ведомства.

Кроме того, он рассказал, что изменениями в законодательстве также предлагается предоставить полномочия для деятельности подразделений бюро, определить порядок передачи уголовных производств, которые в настоящее время находятся в других правоохранительных органах, определить размер заработной платы работникам оперативных подразделений, разграничить полномочия конкурсных комиссий.

"Мы настаиваем, что ГБР должно начать работу с чистого листа и не забирать производства у других правоохранительных органов. Мы убеждены, что бюро не должно заканчивать работу за другими, потому что только так сможем показать на что мы способны", - заявил Труба.

"Сегодня Украина имеет единственный путь - верховенство права, неотвратимости наказания и справедливости, поэтому слоганом мы выбрали известное латинское изречение: " Пусть свершится правосудие, чтобы не погиб мир". Мы будем ему следовать в своей работе", - добавил он.

Глава ГБР отметил, что общался с представителями консультативной миссии Европейского союза, а также Совета Европы и все замечания и советы планирует использовать в деятельности ГБР.

Ранее Труба рассказал, что будет расследовать ГБР.

Также сообщалось, что назначение Романа Трубы на должность главы Государственного бюро расследований и назначение двух его заместителей оспаривают в судах.