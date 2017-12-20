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Труба рассказал, что будет расследовать ГБР

Среда, 20 декабря 2017, 14:03

Государственное бюро расследований будет заниматься преступлениями, совершенными высшими должностными лицами.

Об этом заявил председатель ГБР Роман Труба на брифинге в среду.

"Включая президента, полномочия которого потеряли силу, членов правительства, парламента, правоохранителей и судьей, лиц, совершивших военные преступления", – сказал он.

 

Кроме того, Труба отметил, что пристальное внимание ГБР будет уделять расследованию преступлений, совершенных именно нынешними чиновниками.

"Только таким путем можно заставить систему покориться действию закона", – подчеркнул глава бюро.

"Соблюдение прав человека будет главным принципом в работе сотрудников бюро", – сказал Труба, объяснив, что это касается, в том числе, оперативно-розыскной деятельности и расследования уголовных производств.

"Среди других принципов работы бюро: независимость, беспристрастность, ответственность за свои действия, открытость и сотрудничество с общественностью, политическая нейтральность", – добавил глава ведомства.

София Лукашова, УП
Темы: ГБР
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