Труба розповів, коли запрацює ДБР

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Середа, 20 грудня 2017, 15:18

Директор державного  бюро розслідування Роман Труба заявив, що бюро має повноцінно розпочати роботу у вересні 2018 року.

Про це він розповів під час брифінгу у середу.

За його словами, у  вересні 2018 року ДБР відкриє перші кримінальні провадження.

"Для цього не просто потрібно пройти шлях створення, а виграти марафон. Від вирішення питання з отриманням приміщення для центрального апарату до формування професійно команди", - сказав Труба.

Він зазначив, що організаційна структура бюро вже погоджена з Кабінетом Міністрів  і буде складатися із  центрального апарату, в склад якого увійде 19 відділів і управлінь, 7 територіальних управлінь, академія та науково-дослідний інститут.

 

Труба додав, що скерує листа до конкурсної комісії, щоб вона розпочала відбір претендентів для роботи у відомстві вже цього року.

Він пояснив, що згідно до закону, конкурсна комісія обирає директорів територіальних управлінь, керівників підрозділів центрального апарату, керівників та працівників підрозділу внутрішнього контролю і лише після цього директор бюро призначає їх на посади.

"Водночас підготовлено зміни до  закону про державне бюро розслідувань, яким пропонується змінити розташування територіальних управлінь, адже не у всіх містах, які визначено на даний час в законі,  є можливості для створення умов роботи саме правоохоронних органів бюро, яка поширює свою діяльність на кілька областей", - додав глава нового відомства.

Крім того він розповів, що змінами до законодавства також пропонується надати повноваження для діяльності підрозділів бюро, визначити порядок передачі кримінальних проваджень, які на даний час перебувають в інших правоохоронних органах, визначити розмір заробітної плати працівникам оперативних підрозділів, розмежувати повноваження конкурсних комісій.

"Ми наполягаємо, що ДБР має розпочати роботу з чистого аркуша і не забирати провадження в інших правоохоронних органах. Ми переконані, що бюро не має закінчувати роботу за іншими, бо тільки так зможемо показати на що ми здатні", - заявив Труба.

"Сьогодні Україна має єдиний шлях - верховенство право, невідворотність покарання та справедливості, тому слоганом ми обрали відомий латинський вислів: "Нехай здійсниться правосуддя, щоб не загинув світ". Ми будемо йому слідувати у своїй робот", - додав він.

Очільник ДБР  зазначив, що спілкувався  з представниками консультативної місії Європейського союзу, а також Ради Європи і всі зауваження та поради планує використовувати у діяльності ДБР.

Раніше Труба розповів, що буде розслідувати ДБР.

Також повідомлялося, що призначення Романа Труби на посаду голови Державного бюро розслідувань і призначення двох його заступників оскаржують у судах.

Яна Міланова, УП
Теми: ДБР
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