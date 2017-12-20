Труба рассказал о независимости и будущей зарплате

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Среда, 20 декабря 2017, 16:11

Председатель Государственного бюро расследований Роман Труба говорит, что не имеет отношения к "Народному фронту", является политически независимым и останется таким во время работы в ГБР.

Об этом он сказал на брифинге 20 декабря.

"О своем отношении к "Народному фронту" я узнал из СМИ, так же, наверное, как и представители этой партии. Я политически независимый, незаангажированный в настоящее время и буду таким во время своей работы в ГБР", - сказал Труба.

Он добавил, что бюро планирует в своей работе применить "опыт лучших структур, действующих сейчас в мире".

По словам Трубы, в бюро будут набирать "профессиональных и амбициозных людей".

"В законодательстве предусмотрено, что в начале формирования ГБР действует квотный режим. Мы этим воспользуемся, потому что в настоящее время в правоохранительных органах работают молодые, амбициозные сотрудники, которые имеют определенный стаж. И мы, проводя конкурсный отбор, будем оценивать их умения и будем на первом этапе полагаться на их профессионализм", - сказал Труба.

Он предусматривает, что во время работы работники ГБР смогут проходить обучение с участием иностранных специалистов.

Труба также добавил, что сейчас идет работа над формированием академии ГБР, в частности, приглашают ученых и научных работников делиться предложениями, чтобы "прописать правильно работу академии".

"Хочу уточнить, что в своей работе ГБР будет прозрачным, открытым. Мы в ближайшее время начнем работу по созданию отдельного сайта, где будем показывать все наши шаги, все этапы, которые проходит и будет проходить ГБР", - сказал Труба.

В то же время он отметил, что на получение "первых результатов в громких делах в суде и приговоров необходимо время".

Труба также рассказал, что по закону, зарплата председателя ГБР составит 30 прожиточных минимумов (примерно 51 тысячу гривен) в месяц, а следователя 20 прожиточных минимумов (34 тысячи гривен).

"В этом месяце я ее (зарплаты – ред.) не получал из-за отсутствия у нас главного бухгалтера, который может проводить начисления. Но этот вопрос решается. И надеюсь, что перед новым годом будет решен", - подытожил Труба.

Как известно, 16 ноября директором Государственного бюро расследования конкурсная комиссия выбрала Романа Трубу.

Первым заместителем председателя ГБР избрали прокурора Ольгу Варченко, а заместителем директора – заместителя экс-прокурора Киева Александра Буряка.

Эксперт реанимационного пакета реформ Александр Леменов утверждал, что кандидатуру Трубы на директора ГБР согласовал секретарь СНБО Александр Турчинов непосредственно с Петром Порошенко.

Подробнее о том, откуда появился Роман Труба, и как происходило избрание председателя ГБР, читайте в материале УП.

Подробнее о ГБР читайте в статье: За кулисами ГБР: кадры решают все

Ирина Балачук, УП
Темы: ГБР
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