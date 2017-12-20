Труба розповів про незалежність і майбутню зарплату

Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба каже, що не має стосунку до "Народного фронту", є політично незалежним і залишиться таким під час роботи у ДБР.

Про це він сказав на брифінгу 20 грудня.

"Про своє відношення до "Народного фронту" я дізнався зі ЗМІ, так само, напевно, як і представники цієї партії. Я політично незалежний, незаангажований на даний час і буду таким під час своєї роботи у ДБР", - сказав Труба.

Він додав, що бюро планує у своїй роботі застосувати "досвід найкращих структур, які діють зараз у світі".

За словами Труби, для роботи у ДБР набиратимуть "професійних і амбітних людей".

"У законодавстві передбачено, що на початку формування ДБР діє квотний режим. Ми цим скористаємося, бо на даний час у правоохоронних органах працюють молоді, амбітні працівники, які мають певний стаж. І ми, проводячи конкурсний відбір, будемо оцінювати їхні вміння і будемо на першому етапі покладатися на їхній професіоналізм", - сказав Труба.

Він передбачає, що під час роботи працівники ДБР матимуть змогу проходити навчання за участю іноземних спеціалістів.

Труба також додав, що наразі триває робота над формуванням академії ДБР, зокрема, запрошують науковців і вчених поділитися пропозиціями, щоб "прописати правильно роботу академії".

"Хочу уточнити, що у свої роботі ДБР буде прозором, відкритим. Ми найближчим часом розпочнемо роботу щодо створення окремого сайту, де будемо показувати всі наші кроки, всі етапи, які проходить і буде проходити ДБР", - сказав Труба.

Водночас він зазначив, що на отримання "перших результатів у гучних справах у суді і вироків необхідний час".

Труба також розповів, що за законом, зарплата голови ДБР становитиме 30 прожиткових мінімумів (приблизно 51 тисяча гривень) на місяць, а слідчого 20 прожиткових мінімумів (34 тисячі гривень).

"Цього місяця я її ( зарплати – ред.) не отримував через відсутність у нас головного бухгалтера, який може проводити нарахування. Але це питання вирішується. І сподіваюся, що перед новим роком буде вирішено", - підсумував Труба.

Як відомо, 16 листопада директором Державного бюро розслідування конкурсна комісія обрала Романа Трубу.

Першим заступником голови ДБР було обрано прокурора Ольгу Варченко, а заступником директора – заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.

Експерт Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов стверджував, що кандидатуру Труби на директора ДБР погоджував секретар РНБО Олександр Турчинов безпосередньо з Петром Порошенком.

Детальніше про те, звідки з'явився Роман Труба та як відбувалося обрання голови ДБР, читайте в матеріалі УП.

Детальніше про ДБР читайте у статті: За лаштунками ДБР: кадри вирішують все