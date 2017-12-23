Facebook позволит отслеживать посты "фабрики троллей"

Facebook запустил инструмент, который позволяет пользователями проверить, следили ли они за постами, созданными "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей".

Страница называется "Как я могу узнать, ставил ли я лайки или следил за активностью учетных записей в Facebook или Instagram, созданных Агентством интернет-исследований?".

Однако инструмент доступен не для всех пользователей, пишет "Новая газета".

В Facebook отметили, что намерены "защищать легитимность политических дискуссий в нашем сообществе и бороться против иностранного вмешательства в выборы, поэтому принимаем меры для обеспечения дополнительной прозрачности и безопасности".