В Украине проходят выборы в 51 объединенной тергромаде

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Воскресенье, 24 декабря 2017, 10:19

В Украине проходят выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях. 

Об этом 24 декабря сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Зубко уточнил, что выборы пройдут по одной ОТГ в Винницкой, Волынской, Ровенской и Сумской областях; в двух ОТГ - в Запорожской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях; в 3 ОТГ - в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской областях; в 4 ОТГ - в Черновицкой и Черниговской областях; в шести ОТГ - в Хмельницкой области; в семи ОТГ - в Николаевской и Полтавской областях.

В состав 51 ОТГ вошли 256 местных советов - 7 городских, 19 поселковых и 230 сельских. По предварительным подсчетам, участие в выборах смогут принять более 356 тыс. человек.

По состоянию на декабрь 2017 года в Украине сформированы 692 объединенные территориальные громады. 

Как известно, 29 октября прошли выборы в 201 ОТГ

Украинская правда 

Темы: виборы
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