В Украине стартовали выборы в 201 объединенной тергромаде

Избирательный процесс стартовал в 201 объединенной территориальной громаде, где 29 октября пройдут выборы глав и местных советов.

Как сообщили в общественной сети ОПОРА, активисты начали кампанию по долгосрочному и краткосрочному наблюдению за выборами в ОТГ.

Выборы охватят все области Украины, в частности в Винницкой области будут избирать глав и местные советы в 9 ОТГ, в Волынской - в 19, в Днепропетровской - в 19, в Донецкой - 2, в Житомирской - 13, в Закарпатской - 1, в Запорожской - 10, в Ивано-Франковской - 8, в Киевской - 4, в Кировоградской - 6, в Луганской - 4, во Львовской - 8, в Николаевской - 1, в Одесской - 11, в Полтавской - 12, в Ровенской - 5, в Сумской - 9, в Тернопольской - 4, в Харьковской - 7, в Херсонской - 10, в Хмельницкой - 7, в Черкасской - 14, в Черновицкой - 4, в Черниговской - 14.

Во время выборов в 24 областях будут работать 69 долгосрочных наблюдателей.

Также в ОПОРе сообщили, что представители организации пытались подать ходатайство для наблюдения на первых выборах в объединенных громадах, но "в ЦИК нас не ждали и ходатайство подать не смогли".

Как известно, первые выборы депутатов и глав местных советов в 47 ОТГ из 19 областей состоялись 30 апреля 2017.

Согласно календарному плану, который утвердила ЦИК, 25 сентября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах, которые состоятся 29 октября.

Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского главы продлится до 4 октября включительно.

До 5 октября включительно территориальные избирательные комиссии будут принимать решение о регистрации кандидатов. До 11 октября ТИК должны утвердить текст избирательного бюллетеня по выборам в соответствующем избирательном округе.

На выборах предусмотрены 4506 избирательных округов, на проведение выборов предусмотрено более 55 млн. гривен.

Украинская правда