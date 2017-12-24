В Україні проходять вибори у 51 об'єднаній тергромаді

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Неділя, 24 грудня 2017, 10:19

В Україні проходять вибори у 51 об'єднаній територіальній громаді в 17 областях.

Про це 24 грудня повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

Вибори пройдуть по одній ОТО у Вінницькій, Волинській, Рівненській та Сумській областях; у двох ОТО - в Запорізькій, Львівській, Одеській, Херсонській та Черкаській областях; у трьох ОТО - в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Київській областях; у 4-х ОТО - в Чернівецькій і Чернігівській областях; у 6 ОТО - в Хмельницькій області; у 7 ОТО - в Миколаївській і Полтавській областях.

До складу 51 ОТО увійшли 256 місцевих рад - 7 міських, 19 селищних та 230 сільських. За попередніми підрахунками, участь у виборах зможуть взяти понад 356 тис. осіб. 

Станом на грудень 2017 року в Україні сформовано 692 об'єднані територіальні громади.

Як відомо, 29 жовтня відбулися вибори у 201 ОТГ.

Теми: вибори
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