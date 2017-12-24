Волкер: Санкции против РФ необходимо сохранять

3491 просмотр
Воскресенье, 24 декабря 2017, 15:32

2017 год стал самым кровопролитным с начала конфликта на Донбассе, поэтому давление на Россию нужно сохранять.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью итальянской газете La Stampa.

"Очень важно, чтобы они (санкции) оставались в силе пока существуют причины, по которым их ввели. Ключевым условием является выполнение Минских соглашений, их провал является сильной мотивацией. Очень важно, чтобы США и Европа были едины в своей позиции по этому вопросу", - отметил Волкер.

По его словам, ошибочно считать, что конфликт на востоке Украины ослаб.

"2017-й был самым жестким годом. Количество нарушений перемирия увеличилась, количество погибших мирных жителей самое высокое с начала боев", - отметил спецпредставитель Госдепа.

"Нужно сохранять давление. Россияне должны заставить свои силы соблюдать перемирие и отвести оружие. Мы стремимся достичь договоренности, по которой Москва отводит свои силы и позволяет голубым шлемам ООН занять позиции для обеспечения безопасности", - сказал Волкер.

Вопрос аннексии Крыма, по его словам, это долгосрочная проблема.

"Мы не можем признать аннексию. Я не думаю, что Россия вскоре согласится вернуть Крым, поэтому нам нужна длительная политика непризнания и сохранения санкций", - отметил Волкер.

Европейская правда

Темы: Росcия Донбасс санкции Крым
По теме
В Москве "День свободных выборов" блокируют силовики, полиция пришла к Яшину домой 24 декабря 2017, 14:46
В РФ активисты выдвигают Навального в президенты 24 декабря 2017, 11:58
Крымскотатарские активисты начали новый сбор средств для оплаты штрафов 24 декабря 2017, 05:26
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Судьей Верховного суда хотят сделать “решалу” - активист
В Генштабе опровергли заявления РФ о "военном ВСУ, который просил статус беженца"
Биометрический контроль на границе с РФ начнут до Нового года - Шкиряк
На католическое Рождество боевики планируют испытать взрывчатку возле Макеевки
Все новости
Фото

Чья новогодняя елка лучше всех – фото из разных регионов Украины

ценности

Як поясніті дітям, что Санти не існує. Неймовірній рецепт однієї мами

эксперты

Семь альтернатив срубленной елке