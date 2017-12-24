В двух запорожских объединенных общинах средняя явка составила 55%

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Воскресенье, 24 декабря 2017, 21:09

В двух объединенных территориальных громадах Запорожской области средняя явка избирателей составила 55%.

Об этом сообщили наблюдатели Гражданской сети "Опора".

Так, в Новоалексеевской сельской ОТГ Приморского района проголосовали 1150 или 63% избирателей.

Явка в Благовещенской сельской ОТГ Каменско-Днепровского района - 48%, то есть проголосовали 1794 избирателя.

Как известно, 24 декабря в Украине проходили выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях.

Полиция открыла уголовные производства по 10 фактам нарушений во время избирательного процесса на выборах в ОТГ.

Также на избирательный участок в поселке Лиманка Одесской области прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала трех человек.

Темы: виборы Запорожье
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