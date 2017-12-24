В Украине проходят выборы в 51 объединенной тергромаде

В Украине проходят выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях.

Об этом 24 декабря сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.



Зубко уточнил, что выборы пройдут по одной ОТГ в Винницкой, Волынской, Ровенской и Сумской областях; в двух ОТГ - в Запорожской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях; в 3 ОТГ - в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской областях; в 4 ОТГ - в Черновицкой и Черниговской областях; в шести ОТГ - в Хмельницкой области; в семи ОТГ - в Николаевской и Полтавской областях.

В состав 51 ОТГ вошли 256 местных советов - 7 городских, 19 поселковых и 230 сельских. По предварительным подсчетам, участие в выборах смогут принять более 356 тыс. человек.



По состоянию на декабрь 2017 года в Украине сформированы 692 объединенные территориальные громады.

Как известно, 29 октября прошли выборы в 201 ОТГ.

Украинская правда