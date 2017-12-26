Во Львове сработали сирены: городской совет заявляет о сбое системы

1460 просмотров
Вторник, 26 декабря 2017, 00:42

Во Львове вечером 25 декабря из-за сбоя системы сработали сирены. Их звучание было слышно по всему городу.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"По оперативной информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС, сегодня в городе включились оповещения из-за сбоя системы. По словам оперативного дежурного в ЛОГА, он оповещения не включал", - говорится в заявлении.

"По предварительной информации, произошло несанкционированное включение аппаратуры Укртелекома. По состоянию на 23:00 подтверждена информация о несанкционированном запуске. Проводится расследование, вызвано специалистов Укртелекома", - подчеркнули в управлении.

"Поскольку несанкционированно сработала аппаратура, никакой угрозы в городе нет, поэтому жителей просят сохранять спокойствие", - отметили в городском совете.

Темы: Львов
По теме
"Укрзализныця" перед Новым годом назначила дополнительный поезд во Львов 19 декабря 2017, 11:27
Смерть военного во Львове: армия США сообщила детали 12 декабря 2017, 11:31
Во Львове на улице умер американский военный 11 декабря 2017, 12:21
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В Крыму обвинение назвало Чийгоза "организатором массовых беспорядков"
В РФ рассказали о планах в "Минске" на 2018 год
АТО: "Рождественское перемирие" снова сорвано
Геращенко о пленных на Донбассе: 170 граждан удерживаются незаконно
Все новости
эксперты

Получайте желаемое: как провести праздники без ссор

исследование

Ученые доказали, что глобальный интерес к сексу связан с праздниками

улыбнитесь!

12 комиксов о зиме, в которых мы узнаем себя