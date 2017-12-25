Во Львове сработали сирены: городской совет заявляет о сбое системы

Во Львове вечером 25 декабря из-за сбоя системы сработали сирены. Их звучание было слышно по всему городу.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"По оперативной информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС, сегодня в городе включились оповещения из-за сбоя системы. По словам оперативного дежурного в ЛОГА, он оповещения не включал", - говорится в заявлении.

"По предварительной информации, произошло несанкционированное включение аппаратуры Укртелекома. По состоянию на 23:00 подтверждена информация о несанкционированном запуске. Проводится расследование, вызвано специалистов Укртелекома", - подчеркнули в управлении.

"Поскольку несанкционированно сработала аппаратура, никакой угрозы в городе нет, поэтому жителей просят сохранять спокойствие", - отметили в городском совете.