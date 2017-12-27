Львовский губернатор обещает области 3 мусороперерабатывающих завода

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Среда, 27 декабря 2017, 20:25

Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка прогнозирует начало строительства 3 мусороперерабатывающих заводов на территории области в 2018 году.

Об этом он рассказал на пресс-конференции во Львове, передают "Украинские новости".

По словам Синютки, заводы планируется построить в Новом Роздоле Николаевского района, Дрогобычском районе и Жовковском районе.

"На три полигона мы уже провели конкурсы и надеемся, что в начале следующего года начнется строительство", - сказал он.

Строительство будут вести компании "Вейст Менеджмент Системс" (Польша), "Глассворк технолоджи" (Чехия) и "ІЕК" (Львов).

Перед началом строительства будут проведены общественные слушания. Также уже проведена работа по рекультивации земельного участка на 4 га.

Синютка добавил, что в 2017 году в области закрыли 52 мусорные свалки площадью 16 га.

Как известно, в июне Львовский городской совет согласился передать функции по сбору, вывозу и утилизации мусора Львовской облгосадминистрации.

Темы: Львовщина
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