Львівський губернатор обіцяє області 3 сміттєпереробних заводи

4362 перегляди
Середа, 27 грудня 2017, 20:25

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка прогнозує початок будівництва 3 сміттєпереробних заводів на території області в 2018 році.

Про це він розповів на прес-конференції у Львові, передають "Українські новини".

За словами Синютки, заводи планується побудувати в Новому Роздолі Миколаївського району, Дрогобицькому районі й Жовківському районі.

"На три полігони ми вже провели конкурси й сподіваємося, що на початку наступного року розпочнеться будівництво", - сказав він.

Будівництво вестимуть компанії "Вейст Менеджмент Сістемс" (Польща), "Глассворк технолоджі" (Чехія) та "ІЕК" (Львів).

Перед початком будівництва будуть проведені громадські слухання. Також уже проведена робота з рекультивації земельної ділянки на 4 га.

Синютка додав, що у 2017 році в області закрили 52 сміттєвих звалища площею 16 га.

Як відомо, у червні Львівська міська рада погодилась передати функції зі збирання, вивезення та утилізації сміття Львівській ОДА.

Теми: Львівщина
powered by lun.ua
По темі
Катерина Загорій погрожує Димінському судом 20 грудня 2017, 15:38
Димінський заявив про спробу рейдерства з боку АП 15 грудня 2017, 16:12
Мера, якого впіймали з хабарем, арештували на 2 місяці 15 грудня 2017, 14:44
Усі новини
Головні новини
Літаки зі звільненими з полону бойовиків українцями приземлились в Борисполі
У Києві суддя на Land Rover збив на смерть пішохода – ЗМІ
Опубліковано список українців, що повернулися з полону бойовиків
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
Підсумки року

Найкращі архітектурні проекти року за версією ArchDaily

дайджест

Місце зустрічі: гід новорічними вечірками у Києві

психологія

Один рік за 12 днів. Секрети щасливого Різдва від філософа