Львівський губернатор обіцяє області 3 сміттєпереробних заводи

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка прогнозує початок будівництва 3 сміттєпереробних заводів на території області в 2018 році.

Про це він розповів на прес-конференції у Львові, передають "Українські новини".

За словами Синютки, заводи планується побудувати в Новому Роздолі Миколаївського району, Дрогобицькому районі й Жовківському районі.

"На три полігони ми вже провели конкурси й сподіваємося, що на початку наступного року розпочнеться будівництво", - сказав він.

Будівництво вестимуть компанії "Вейст Менеджмент Сістемс" (Польща), "Глассворк технолоджі" (Чехія) та "ІЕК" (Львів).

Перед початком будівництва будуть проведені громадські слухання. Також уже проведена робота з рекультивації земельної ділянки на 4 га.

Синютка додав, що у 2017 році в області закрили 52 сміттєвих звалища площею 16 га.

Як відомо, у червні Львівська міська рада погодилась передати функції зі збирання, вивезення та утилізації сміття Львівській ОДА.