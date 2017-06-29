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Львов согласился, чтобы мусор вывозила ОГА

Четверг, 29 июня 2017, 18:50

Львовский городской совет согласился передать функции по сбору, вывозу и утилизации мусора Львовской облгосадминистрации.

За соответствующее решение горсовет проголосовал на сессии в четверг.

Согласно постановлению, горсовет передает ЛОГА функции по сбору, вывозу и утилизации твердых отходов из Львова сроком на два года.

Также на этот период горсовет передал в управление ОГА коммунальное предприятие "Львовспецкомунтранс", которое специализируется на вывозе мусора.

Кроме того, горсовет проведет аудит использования средств на сбор мусора во Львове за период с 1 июня 2016 года.

Для реализации облгосадминистрацией планов по вывозу мусора из города Львовский горсовет выделит 150 млн гривен в 2017 году, 300 миллионов - в 2018 и 150 миллионов - в 2019 году.

Областной администрации также предоставили право заключать договора об утилизации отходов с контрагентами, но только до лета 2019 года.

В четверг утром глава Львовской ОГА Олег Синютка передал в горсовет свой вариант постановления, которое предлагал проголосовать на сессии. В его тексте, в частности, были пункты о срочном выделении 70 млн гривен до 10 июля для подготовки полигонов и закупки техники.

Кроме того, в варианте ОГА не были указаны сроки, на которые полномочия горсовета передаются облгосадминистрации, и отсутствовали временные рамки, на которые могут заключаться договора с компаниями-подрядчиками.

Против этого резко выступил львовский мэр Андрей Садовый, которого возмутило, что ОГА хочет забрать полномочия города на неопределенный срок. В проголосованном документе все права ОГА по вывозу мусора из Львова заканчиваются июнем 2019 года.

Представитель фракции БПП на заседании перед голосованием заявил, что в таком случае это решение не будет работать, потому что ОГА такой вариант не устраивает. Но депутаты горсовета проголосовали решение именно с временными рамками до 2019 года.

Украинская правда

Темы: ЛьвовскандалСадовыйЛьвовщина
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