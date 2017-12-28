Глава НАПК за неполный год заработала 1 миллион гривен

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Четверг, 28 декабря 2017, 01:33

В течение января-ноября 2017 года главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак насчитали 987 тысяяч гривен зарплаты и надбавок с вычисленными налогами.

Об этом говорится в Информации о начислении выплат голове НАПК, передает проект "Марлин".

В частности, оплата по окладу составила 387,7 тыс. гривен. Аналогичная сумма начислена за интенсивность труда. Надбавка за выслугу лет - 193,8 тыс. гривен. Материальная помощь на оздоровление - 107,2 тыс. гривен и прочее.

 

Как известно, Корчак согласилась оценить работу НАПК на "тройку".

Темы: НАПК
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