Корчак погодилася оцінити роботу НАЗК на "трійку"

Результати роботи Національного агентства з питань запобігання корупції за рік можна оцінити на "трійку".

Про це сказала глава НАЗК Наталія Корчак, звітуючи в Києві 15 серпня.

Таким чином вона відреагувала на слова голови Наглядової ради при НАЗК Віктора Тарана.

"Оцінка громадськості – трійка, можливо "3+". Виключно за намагання щось зробити. Ми дуже сподіваємось, що ситуація зміниться і за рік ми будемо ставити кращу оцінку", – зазначив Таран.

"Погоджуюсь, що нашу діяльність варто оцінити на три", – сказала Корчак.

"Три – це означає: не все так погано, бо ви мали можливість бачити, в якій критиці ми працювали", – водночас зазначила вона, додавши, що на НАЗК "як не бажаний для української влади орган, здійснювався великий тиск".

Водночас, на думку Корчак, агентство, "з честю виконало міжнародні зобов'язання".

Вона також заявила, що НАЗК "не витратило марно жодну державну копійку".

За словами Тарана, серед факторів, які негативно позначилися на роботі Агентства з запобігання корупції, – недокомплектація складу, адже НАЗК "жодного дня не працювало у повному складі".

Голова наглядової ради висловив сподівання, що конкурсна комісія на засіданні у вівторок зможе обрати четвертого члена НАЗК, а вже до вересня почне обирати п'ятого.



Зважаючи на тривалий період проведення спеціальної перевірки кандидатів, Таран спрогнозував, що комплектація НАЗК може завершитися за 2-3 місяці.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро розслідує інформацію про величезні премії, які у 2016 році отримали керівники НАЗК.

Зарплата і надбавки голови Нацагентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак за період з 1 січня по 13 червня 2017 року становили 529 837 гривень.

Валентина Романенко, УП