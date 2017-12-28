Голова НАЗК за неповний рік заробила один мільйон гривень

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Четвер, 28 грудня 2017, 01:33

Протягом січня-листопада 2017 року голові Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак нарахували 987 тисяч гривень зарплати та надбавок з вирахуваними податками.

Про це йдеться в Інформації про нарахування виплат голові НАЗК, передає проект "Марлін".  

Зокрема, оплата по окладу склала 387,7 тис. гривень. Аналогічна сума нарахована за інтенсивність праці. Надбавка за вислугу років – 193,8 тис. гривень. Матеріальна допомога на оздоровлення – 107,2 тис. гривень та інше.

 

Як відомо, Корчак погодилася оцінити роботу НАЗК на "трійку". 

Теми: НАЗК
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