Голова НАЗК за неповний рік заробила один мільйон гривень

Протягом січня-листопада 2017 року голові Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак нарахували 987 тисяч гривень зарплати та надбавок з вирахуваними податками.

Про це йдеться в Інформації про нарахування виплат голові НАЗК, передає проект "Марлін".

Зокрема, оплата по окладу склала 387,7 тис. гривень. Аналогічна сума нарахована за інтенсивність праці. Надбавка за вислугу років – 193,8 тис. гривень. Матеріальна допомога на оздоровлення – 107,2 тис. гривень та інше.

Як відомо, Корчак погодилася оцінити роботу НАЗК на "трійку".