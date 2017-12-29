14 освобожденных заложников подозреваются в дезертирстве – Бирюков

По 14-ти из 73 освобожденных на днях заложников ОРДЛО есть уголовные дела по факту дезертирства.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник президента Юрий Бирюков.

"Все службы, ведомства, группы и так далее - все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей", - пишет он.

По словам Бирюкова, изначально планировалось доставить их отдельно в аэропорт "Киев", но из-за непогоды тот не принимал самолеты.

"А потом, в том числе и из гуманных соображений по отношению к родственникам было принято решение не разделять на этапе встречи", - отметил советник президента.

Он сообщил, что до окончательного решения суда на этих 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи.

"Что самое парадоксальное... Полсотни осужденных отказались уходить "на ту сторону". А эти 14, зная свою перспективу, тем не менее – приехали", - резюмировал Бирюков.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц между украинской стороной и боевиками ОРДЛО.



Украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.



Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО остаются заложниками еще 103 человека.

Президент Петр Порошенко также заявил, что дал поручение немедленно возобновить переговоры с Российской Федерацией по возврату всех украинцев, находящихся в заключении на территории РФ и на оккупированных территориях.



В посольстве США заявили, что ожидают освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году.

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