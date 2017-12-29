14 звільнених заручників підозрюються в дезертирстві – Бірюков

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П'ятниця, 29 грудня 2017, 16:34

Стосовно 14 з 73 звільнених днями заручників ОРДЛО є кримінальні справи за фактом дезертирства.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник президента Юрій Бірюков.

сі служби, відомства, групи і так далі - всі були чудово обізнані про те, що в числі 73 звільняються не всі "героїчні герої". Якщо конкретно, то 14 осіб: щодо них є кримінальні провадження за фактом самовільного залишення частин", - пише він.

За словами Бірюкова, спочатку планувалося доставити їх окремо в аеропорт "Київ", але через негоду той не приймав літаки.

"А потім, в тому числі і з гуманних міркувань по відношенню до родичів, було ухвалене рішення не розділяти на етапі зустрічі", - зазначив радник президента.

Він повідомив, що до остаточного рішення суду на цих 14 осіб не поширюється виплата одноразової матеріальної допомоги.

"Що саме парадоксальне... Півсотні засуджених відмовилися йти "на ту сторону". А ці 14, знаючи свою перспективу, все ж приїхали", - резюмував Бірюков.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між українською стороною та бойовиками ОРДЛО.

Українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО залишаються заручниками ще 103 особи.

Президент Петро Порошенко також заявив, що дав доручення негайно відновити переговори з Російською Федерацією щодо повернення всіх українців, які перебувають в ув'язненні на території РФ і на окупованих територіях.

У посольстві США заявили, що очікують на звільнення решти заручників та виконання Мінських угод у 2018 році.

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Українська правда
Теми: заручники Порошенко полонені Донбас
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