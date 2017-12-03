РФ хотела подменить чистую допинг-пробу украинки на положительную

1558 просмотров
Воскресенье, 3 декабря 2017, 02:48

Российские власти требовали от Григория Родченкова подменить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко.

Об этом бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил в интервью The New York Times, пишет DW.com.

По словам Родченкова, с просьбой о подмене допинг-пробы украинки на соревнованиях в Москве незадолго до Олимпиады в Сочи к нему обратился бывший замминистра спорта России Юрий Нагорных.

Информатор WADA отметил, что отказался это сделать: "Я не мог так поступить с невинной спортсменкой. За время работы я менял немало положительных допинг-проб на чистые, но не наоборот".

Родченков отметил, что Семеренко и другие украинские биатлонистки представляли наиболее серьезную угрозу для российской эстафетной команды во время Олимпийских игр в Сочи.

В итоге Вита Семеренко завоевала олимпийское золото в эстафете. Российские спортсменки заняли второе место, однако позже они были лишены этой награды после перепроверки допинг-проб.

Информатор WADA также рассказал в интервью об участии в подмене допинг-проб на Олимпийских играх в Сочи нынешнего главы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова. Так, личный автомобиль Кравцова якобы использовался для перевозки чистых допинг-проб.

Григорий Родченков отметил, что невиновных российских спортсменов не должны отстранять от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. По его мнению, "чистых" атлетов нужно допустить до Игр, но не под флагом России.

Ожидается, что решение о допуске сборной России к зимним Олимпийским играм в 2018 году будет принято на заседании исполнительного комитета МОК 5 декабря.

Темы: Росcия Олимпиада спорт биатлон
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Депутат Европарламента призвала бойкотировать ЧМ-2018 в России 3 декабря 2017, 01:47
Трамп: действия Флинна в переходный период были законными 3 декабря 2017, 01:25
Лавров анонсировал возобновление контактов "нормандской четверки" 2 декабря 2017, 23:10
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
РФ хотела подменить чистую допинг-пробу украинки на положительную
Лавров анонсировал возобновление контактов "нормандской четверки"
Лавров и Тиллерсон обсудят Украину в Вене
Синоптики предупредили об ухудшении погоды
Все новости
Видео

Экс-инженер NASA превратил песок в "жидкий суп"

сервис

В Киеве запустили каршеринг – машины напрокат

Кино

Docudays UA объединит документалистов и общественных активистов