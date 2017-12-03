Макмастер: Возможность войны с КНДР растет каждый день

Возможность войны США с Северной Кореей с каждым днем ​​увеличивается, проблема ее ядерной программы не решена.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью Fox News.

"Я думаю, что она растет с каждым днем", - сказал Макмастер во время Форума национальной безопасности в Калифорнии.

"Это значит, что мы в гонке. Мы в гонке, чтобы быть способными решить эту проблему", - добавил он. "Есть способы решить эту проблему, помимо вооруженного конфликта, но это гонка, потому что он все ближе и ближе, и осталось мало времени".

Как известно, на прошлой неделе Северная Корея запустила свою самую технологичную межконтинентальную баллистическую ракету.

Макмастер сказал, что ядерные амбиции диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына являются самой серьезной угрозой национальной безопасности, с которой сталкивается Америка.

"Наибольшей непосредственной угрозой для Соединенных Штатов и всего мира является угроза со стороны режима изгоев Северной Кореи и его постоянных попыток расширить ядерные возможности на большие расстояния", - сказал он.

МакМастер добавил: "Поэтому очень важно, чтобы мы работали вместе со всеми нашими союзниками, партнерами и всеми на международном уровне, чтобы убедить Ким Чен Ына, что дальнейшее стремление к этим возможностям является тупиком для него и его режима".

Высокопоставленный чиновник США сообщил Fox News, что северокорейская баллистическая ракета, запущенная на прошлой неделе, раскололась во время повторного входа в атмосферу Земли.

Тем не менее, советник президента по национальной безопасности заявил, что Северная Корея добивается прогресса, даже когда терпит неудачу.

"Ясно, что каждый раз - каждый раз - она проводит ракетный пуск, ядерное испытание, он становится лучше", - сказал Макмастер. "И успех или неудача не так важны, как понимание того, что с годами она учится на неудачах, совершенствуя, тем самым увеличивая свою угрозу для всех нас".

Как сообщалось, Северная Корея заявила об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15.

После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон готовит большой перечень потенциальных санкций против КНДР.

На заседании ООН, созванном в связи с последним ракетным испытанием КНДР, представитель США Никки Хейли призвала все страны прекратить дипломатические связи с этой страной.

Она также заявила, что США не ищут войны с КНДР, но если она произойдет, режим Северной Кореи будет полностью уничтожен.