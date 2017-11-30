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США в ООН призвали мир разорвать дипотношения с КНДР

Четверг, 30 ноября 2017, 01:37

США в ООН призвали все страны разорвать дипломатические отношения и прекратить торговлю с КНДР.

Об этом заявила представитель США в ООН Никки Хейли, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы призываем мир прекратить все связи с Северной Кореей. Кроме полного выполнения санкций ООН, все страны должны прервать все дипломатические отношения с КНДР и ограничить военное, научно-техническое и торговое сотрудничество. Все страны также должны остановить весь экспорт и импорт", - отметила Хейли.

"Мы предлагаем снять с КНДР все привилегии, включая право голоса в ООН", - подчеркнула она.

Как известно, Северная Корея заявила о об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15.

После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон готовит большой перечень потенциальных санкций против КНДР

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Темы: СШАООНКНДРмир
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