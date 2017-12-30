Похищенный в Киеве эксперт по криптовалюта заплатил выкуп $1 млн в биткоинах - FT

Похищенного в Киеве российского аналитика бирже криптовалюта EXMO Павла Лернера освободили после выплаты выкупа $1 млн в биткоинах.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Его похитила вооруженная банда 26 декабря с целью получения выкупа в биткоинах. У нас есть оперативная информация, что он заплатил биткоины на более чем $1 млн", - подчеркнул Геращенко в комментарии изданию.

"Это первый подобный случай в Украине, связанный с биткоинамы", - добавил он.

В биткоин-биржи EXMO подтвердили, что 29 декабря Лернер вышел на связь.

"На данный момент он в безопасности, с его здоровьем все хорошо, но он находится в состоянии глубокого стресса", - говорится в заявлении на сайте компании.