Глава НСЖУ назвал блокирование NewsOne давлением на СМИ

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал блокирование канала NewsOne давлением на СМИ и препятствием журналистской деятельности.

Об этом он написал в Facebook.

"Только что в прямом эфире я назвал дикостью прямое блокирование деятельности канала. Это прямое препятствование журналистской деятельности, давление на СМИ и угроза физической безопасности", - подчеркнул Томиленко.

Как известно, 3 декабря неизвестные в камуфляже и балаклавах заблокировали телеканал NewsOne мешками с песком и колючей проволокой, заявляя, что не согласны с "политикой канала". Они заявили, что требуют извинений от владельца телеканала, нардепа Евгения Мураева, который назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом власти".

Мураев в свою очередь заявил, что к блокированию телеканала причастен руководитель "Братства" Дмитрий Корчинский.

Журналисты NewsOne обратились к президенту Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию