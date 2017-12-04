Голова НСЖУ назвав блокування NewsOne тиском на ЗМІ

36 переглядів
Понеділок, 4 грудня 2017, 02:14

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав блокування каналу NewsOne тиском на ЗМІ та перешкоджанням журналістської діяльності.

Про це він написав у Facebook.

"Тільки що у прямому ефірі я назвав дикунством пряме блокування діяльності каналу. Це пряме перешкоджання журналістській діяльності, тиск на ЗМІ та загроза фізичній безпеці", - підкреслив Томіленко.

Як відомо, 3 грудня невідомі у камуфляжі і балаклавах заблокували телеканал NewsOne мішками з піском і колючим дротом, заявляючи, що не згодні з "політикою каналу". Вони заявили, що вимагають вибачень від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва, який назвав Революцію Гідності "державним переворотом влади". 

Мураєв заявив, що до блокування телеканалу причетний керівник "Братства" Дмитро Корчинський.

Журналісти NewsOne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію.

Теми: ЗМІ Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
NewsOne просить Порошенка та Авакова втрутитись у ситуацію щодо блокування 3 грудня 2017, 23:51
Блокувальники під NewsOne облаштовують побут, розклали багаття 3 грудня 2017, 20:26
Телеканал NewsOne заблокували мішками та колючим дротом 3 грудня 2017, 17:25
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Філарет готовий зустрітися з Кірілом, але не відмовиться від автокефалії
Луценко заявив, що усі агенти НАБУ - "поза законом"
У Києві пройшов "Марш за імпічмент"
OVERTIME: Головні економічні новини за вихідні
Усі новини
здоров'я

Їсти чи не їсти? Вся правда про "нічний дожор"

Made in Ukraine

7 українських брендів зимового взуття

Made in Ukraine

Робот Jibo розробників зі Львова потрапив у топ-25 винаходів за версією TIME