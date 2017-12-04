Порошенко хочет поднять минимальную зарплату до 4100 гривен

7014 просмотров
Понедельник, 4 декабря 2017, 10:51

Президент Петр Порошенко заявил, что со следующего года планирует поднять минимальную заработную плату в Украине до 4100 гривен.

Об этом он рассказал во время выступления на II Всеукраинском форуме объединенных общин в понедельник в Киеве.

По словам президента, в прошлую пятницу предприниматели пожаловались ему на дефицит рабочих кадров.

"Этот дефицит означает, что в Украине начала расти стоимость рабочей силы", - сказал Порошенко.

Он добавил, что обратился к премьеру Владимиру Гройсману с предложением увеличить минимальную заработную плату в Украине до 4100 гривен.

Президент добавил, что в прошлом году уже была увеличена минимальная зарплата в Украине с 1600 до 3200 гривен.

"Это было правильное решение, и его следует продолжать. Поэтому я написал письмо в Кабинет Министров и теперь публично обращаюсь к премьер-министру с предложением в следующем году выйти на уровень минималки в 4100 гривен", - сказал гарант.

Также Порошенко отметил, что предпринимателям следует приближать уровень заработной платы до европейского уровня, поскольку тогда у квалифицированных рабочих будет мотивация лучше работать и именно у этих работодателей, а также это поможет увеличить поступления в местные бюджеты, пенсионный фонд и пр.

Ранее сообщалось, что бюджетной резолюции предлагается установить размер минимальной зарплаты с 1 января 2018 года на уровне 3723 гривны, с 2019 года - 4173 гривны, с 2020 года - 4425 гривен.

Как известно, с 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличился на 78 гривен, или на 4,63% до 1762 гривен.

Украинская правда
Темы: президент Порошенко зарплаты
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко повысил в звании Матиоса 1 декабря 2017, 13:02
Порошенко обещает в ближайшее время провести референдум 1 декабря 2017, 12:32
Медведев не будет конкурентом Путину на президентских выборах 30 ноября 2017, 13:37
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Аваков призывает прекратить блокировать "Newsone"
Хроника 4 декабря. В Княжичах смертельная перестрелка, а Яценюк - спикер
Активисты назвали условия снятия блокады телеканала NewsOne
Филарет готов встретиться с Кириллом, но не откажется от автокефалии
Все новости
социум

"Летающий дом", или Кто вводит детей из интернатов в реальную жизнь

сервис

В двух ресторанах Киева можно расплачиваться криптовалютой

rave

Как в 90-х зарождалась клубная культура Киева