Партии тратят государственные деньги преимущественно на пиар – КИУ

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Понедельник, 4 декабря 2017, 15:36

Парламентские политические партии потратили часть средств, полученных из бюджета, на оплату рекламы.

Об этом понедельник сообщает Комитет избирателей Украины.

Согласно информации, за год государственного финансирования, с сентября 2016 по сентябрь 2017, партии совокупно потратили почти полмиллиарда гривен - 436 млн, из которых 407 млн составили средства госбюджета.

Больше всего средств, 109 млн, партии потратили на рекламу в СМИ (ТВ, радио, печатные СМИ, билборды).

"На рекламу было потрачено больше, чем на заработную плату и аренду помещений вместе взятые. На зарплаты партии потратили 57 млн ​​(13%), на аренду помещений - 46 млн (11%). На материальные затраты и оплату услуг (закупка канцтоваров и т.д.) было направлено 66 млн или 15%", - сообщает КИУ.

На содержание местных организаций партии потратили только 16% средств - 68 млн.

Наибольший процент средств на рекламу потратили Радикальная партия Олега Ляшко, "Самопомичщь", "Оппозиционный блок" и "Народный Фронт".

РПЛ потратила на рекламу 41% средств (19 из всего 47 млн.), "Самопомич" - 38% (39 из 104 млн), О - 33% (5 из 15 млн), НФ - 30% (33 из 109 млн) .

В "Батькивщине" и БПП доля расходов на рекламу составила от 0,2% до 5%.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада деньги партии
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