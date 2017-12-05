Прокуратура МКС зафиксировала 1,2 тысячи возможных преступлений на Донбассе

Прокуратура Международного уголовного суда (Гаагский трибунал, Нидерланды) зафиксировала более 1,2 тысячи фактов возможного совершения преступлений на Донбассе.

Об этом говорится в ежегодном отчете предварительного расследования прокуратуры МКС, обнародованном 4 декабря, пишет DW.com.

"В контексте событий на Востоке Украины канцелярией прокурора зафиксировано более 1200 случаев возможного совершения преступлений после 20 февраля 2014 года", - говорится в документе.

МКС отмечает, что во время конфликта погибло около 10 225 человек были ранены - 24 541. В частности, в период с апреля 2014 года по август 2017 были убиты не менее 2505 гражданских лиц.

Канцелярия прокурора продолжает рассматривать заявления о том, что Россия осуществляла и осуществляет общий контроль над вооруженными группами на Востоке Украины, чтобы установить, можно ли рассматривать этот вооруженный конфликт между Вооруженными силами Украины и антиправительственными вооруженными группами как международный конфликт.

В отчете отмечается, что факт существования "единого международного вооруженного конфликта на Востоке Украины" предполагает применение относительно соответствующего периода статей Римского статута, касающихся вооруженных конфликтов международного характера.

Прокуратура МКС продолжает определение ключевых характеристик конфликта и возможных действий сторон конфликта, в частности, территорий, которые наиболее задел конфликт, временных рамок, типичных жертв, а также количества убитых и раненых.

Как сообщалось, главный юрист Генштаба Вооруженных сил Украины Максим Кушнир заявил, что в Вооруженных силах Украины, так и в других структурах, в частности, СБУ, уже накоплен огромный массив доказательств общего контроля РФ над "войсками" т. н. "ДНР" и "ЛНР", в том числе и задокументированных показаний самых оккупантов.

Ранее в отчете за 2016 прокуратура МКС указала, что считает ситуацию в аннексированном Крыму равнозначной международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией.