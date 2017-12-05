У Саакашвили дома обыск

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Вторник, 5 декабря 2017, 08:03

В квартире лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили обыск

Об этом заявил соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе.

"У Михаила Саакашвили дома ломают дверь! Улица
Костьольна 7, кв 32. Собираемся!", - написал он в facebook.

По словам Сакварелидзе, Саакшвили находится на крыше здания. В квартире обыск.

 
Фото Сакварелидзе

Пресс-секретарь Саакашвили Марьяна Почтарь сообщила, что его телефон не отвечает.

 

По данным источников "Украинской правды", это дело Генеральной прокуратуры. Обыск проводят с привлечением спецподразделения "Альфа" в рамках уголовного производства по бежавшим политикам, которые могли финансировать акции Саакашвили.

 
Фото УП

Возле здания в центре Киева находится много спецназначенцев.

 

Из-за "следственных действий" временно ограничено движение, журналистов не  пускают.



По состоянию на 8:30 Сакварелидзе тоже не пускают.

 

Адвокатов также не пускают.

Темы: Саакашвили обыски
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