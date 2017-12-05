Луценко: Войны между НАБУ и ГПУ нет

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Вторник, 5 декабря 2017, 13:41

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что не существует войны между Национальным антикоррупционным бюро и Генпрокуратурой и они совместно ведут 20 расследований.

Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, во вторник.

По его словам, ведомства не воюют между собой, а наоборот, ведут совместные дела, которых больше 20 и это "говорит о многом".

"Но я, как руководитель правоохранительной организации, не могу не замечать нарушения закона, и не могу с этим мириться. Такова моя должность, такова моя судьба ", - сказал Луценко.

Он отметил, что в Украине не существует такого понятия как "агент НАБУ", а есть штатные работники и внештатные.

"Агент - это калька с английского. В нашем законодательстве есть штатные и нештатные работники. На сегодня два штатные работника находятся на допросе", - сказал генпрокурор.

Также Луценко добавил, что никто в ГПУ не рассекречивал "так называемых агентов НАБУ".

"Первые заявления об агенте " Катерине" сделало НАБУ, в том числе обнародовали информацию, где она живет. По моим убеждениям, так не должно быть", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что "легко сказать, что виноваты все, кроме тех, кто нарушает закон, но надо принять и начать работать в законном поле".

Яна Миланова, УП
Темы: Луценко Генпрокуратура НАБУ
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