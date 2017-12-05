Укрзализныця планирует купить 60 купейных вагонов в следующем году
В 2018 году ПАО "Укрзализныця" планирует обновить 1/6 парка пассажирских вагонов путем приобретения 60 купейных вагонов и модернизации 260 вагонов.
Об этом заявил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, сообщает сайт общества.
"В 2018 году запланировали приобрести 60 купейных вагонов и модернизировать 260, из которых в 100 заменим туалетные системы и системы кондиционирования. Вместе с нынешними объемами обновления – это почти 1/6 парка, который мы сегодня эксплуатируем", - сказал он.
По словам Кравцова, "Укрзализныця" также планирует приобрести 10 скоростных электропоездов в последующие годы и 11 дизель-поездов в 2018-2019 годах.
Также планируется объявить тендер на приобретение 5 пригородных электропоездов, из которых 2 хотят закупить за кредитные средства государственного банка Германии KFW.
По словам Кравцова, это будет самый большой показатель обновления, который имела "Укрзализныця" за последние 15 лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.