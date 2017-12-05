В ТКГ может появиться еще одна специальная подгруппа

В Минске может быть создана специальная подгруппа, которая будет стимулировать процесс возвращения Украине контроля на украинско-российской границей.

Об этом сообщила сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она отметила, что в политической подгруппе украинские представители ставят вопрос возвращения контроля за неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы.

По ее словам, речь идет о создании специальной "подгруппы по границе".

Также пресс-секретарь Кучмы отметила, что стороны договорились о ремонте пешеходного моста в Станице Луганской.

Работы запланированы на 9-10 декабря с привлечением СММ ОБСЕ. Работу КПВВ на этот период будет временно приостановлено. Это обновление моста является крайне необходимым: ежесуточно его пересекают до 10 тысяч человек ", - написала она.

Олифер добавила, что в этот период особенно актуально и важно открытие КПВВ "Золотое".

Кроме того, она сообщила, что 2 декабря на окраине н.п. Верхнеторецкое, вблизи бывшего наблюдательного поста боевиков, была обнаружена мина МОН-50 и граната Ф-1, установленную на растяжку.

По ее словам, в Украине такие мины никогда не изготавливались. Эта мина была ввезена с территории РФ, где была изготовлена ​​2002 года, о чем свидетельствует соответствующее маркировки.

Ранее сообщалось, что Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе обсудила вопросы безопасности, в частности обстрелы населенных пунктов с запрещенной минского соглашениями оружия и настояла на предоставлении СММ ОБСЕ полного доступа ко всей территории ОРДЛО.