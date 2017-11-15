Украинская сторона ТКГ настаивает на предоставлении полного доступа СММ ОБСЕ в ОРДЛО

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе обсудила вопросы безопасности, в частности обстрелы населенных пунктов из запрещенного Минскими соглашениями оружия и настояла на предоставлении СММ ОБСЕ полного доступа ко всей территории ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-секретарь представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона настаивает на предоставлении СММ ОБСЕ полного доступа ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская сторона требовала как можно быстрее разблокировать работу КПВВ "Золотое", запуск которого был согласован лидерами стран Нормандской четверки более года назад.

На повестку дня украинская сторона поставила вопрос об отмене указа президента РФ о признании документов, выданных ОРДЛО, возвращение без каких-либо условий незаконно захваченной украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО и отказ от рублевой зоны и установлении псевдограницы на неподконтрольной Украине части Донбасса.

"Также мы настаиваем на создании специальной рабочей подгруппы по возвращению под контроль Украины неконтролируемого участка российско-украинской границы", - отметила Олифер.

Отмечается, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению заложников.

"Делаем все возможное для того, чтобы в ближайшее время люди вернулись к своим родным и близким", - написала пресс-секретарь Кучмы.