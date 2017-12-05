В ТКГ може з'явитися ще одна спеціальна підгрупа
У Мінську може бути створена спеціальна підгрупа, яка буде стимулювати процес повернення Україні контролю на українсько-російським кордоном.
Про це повідомила повідомила у Facebook речник представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
Вона зазначила, що в політичній підгрупі українські представники ставлять питання повернення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону.
За її словами, йдеться про створення спеціальної "підгрупи з кордону".
Також речниця Кучми зазначила, що сторони домовились щодо ремонту пішохідного мосту в Станиці Луганській.
Роботи заплановано на 9-10 грудня із залученням СММ ОБСЄ. Роботу КПВВ на цей період буде тимчасово призупинено. Це оновлення мосту є вкрай необхідним: щодоби його перетинають до 10 тисяч людей", - написала вона.
Оліфер додала, що в цей перiод особливо актуальне та важливе відкриття КПВВ "Золоте".
Крім того, вона повідомила, що 2 грудня на околиці н.п. Верхньоторецьке, поблизу колишнього спостережного поста бойовиків, було виявлено міну МОН-50 та гранату Ф-1, встановлену на розтяжку.
За її словами, в Україні такі міни ніколи не виготовлялися. Ця мiна була ввезена з територiї РФ, де була виготовлена 2002 року, про що свiдчить вiдповiдне маркування.
Раніше повідомлялося, що Українська сторона в Тристоронній контактній групі обговорила безпекові питання, зокрема обстріли населених пунктів із забороненої Мінськими угодами зброї та наполягла на наданні СММ ОБСЄ повного доступу до всієї території ОРДЛО.
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