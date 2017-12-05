В ТКГ може з'явитися ще одна спеціальна підгрупа

392 перегляди
Вівторок, 5 грудня 2017, 18:31

У  Мінську може бути створена спеціальна підгрупа, яка буде стимулювати процес повернення Україні контролю на українсько-російським кордоном.

Про це повідомила повідомила у Facebook речник представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Вона зазначила, що в політичній підгрупі українські представники ставлять питання повернення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону.

За її словами,  йдеться про створення спеціальної "підгрупи з кордону".

Також речниця Кучми зазначила, що сторони домовились щодо ремонту пішохідного мосту в Станиці Луганській.

Роботи заплановано на 9-10 грудня із залученням СММ ОБСЄ. Роботу КПВВ на цей період буде тимчасово призупинено. Це оновлення мосту є вкрай необхідним: щодоби його перетинають до 10 тисяч людей", - написала вона.

Оліфер додала, що в цей перiод особливо актуальне та важливе відкриття КПВВ "Золоте".

Крім того, вона повідомила, що 2 грудня на околиці н.п. Верхньоторецьке, поблизу колишнього спостережного поста бойовиків, було виявлено міну МОН-50 та гранату Ф-1, встановлену на розтяжку. 

За її словами, в Україні такі міни ніколи не виготовлялися. Ця мiна була ввезена з територiї РФ, де була виготовлена 2002 року, про що свiдчить вiдповiдне маркування.

Раніше повідомлялося, що Українська сторона в Тристоронній контактній групі обговорила безпекові питання, зокрема обстріли населених пунктів із забороненої Мінськими угодами зброї та наполягла на наданні СММ ОБСЄ повного доступу до всієї території ОРДЛО.

Українська правда
Теми: ОРДЛО Мінські угоди
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики різко збільшили обстріли біля Донецької фільтрувальної станції 5 грудня 2017, 11:53
Бойовики 9 разів порушили перемир'я 4 грудня 2017, 18:44
Корнет, який "скинув" Плотницького, фігурує в розслідуванні СК РФ 4 грудня 2017, 17:04
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Ще двом працівникам НАБУ повідомили про підозру
У Саакашвілі статус втікача – Луценко
Луценко назвав 8 нардепів, яких перевірять через втечу Саакашвілі
Луценко дав Саакашвілі і Кº 24 години
Усі новини
їжа

На Позняках відкрився новий м'ясний ресторан Argentina Grill

такі плани

8 проектів листопада, які змінять Київ найближчим часом

Made in Ukraine

7 українських брендів зимового взуття