В ТКГ може з'явитися ще одна спеціальна підгрупа

У Мінську може бути створена спеціальна підгрупа, яка буде стимулювати процес повернення Україні контролю на українсько-російським кордоном.

Про це повідомила повідомила у Facebook речник представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Вона зазначила, що в політичній підгрупі українські представники ставлять питання повернення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону.

За її словами, йдеться про створення спеціальної "підгрупи з кордону".

Також речниця Кучми зазначила, що сторони домовились щодо ремонту пішохідного мосту в Станиці Луганській.

Роботи заплановано на 9-10 грудня із залученням СММ ОБСЄ. Роботу КПВВ на цей період буде тимчасово призупинено. Це оновлення мосту є вкрай необхідним: щодоби його перетинають до 10 тисяч людей", - написала вона.

Оліфер додала, що в цей перiод особливо актуальне та важливе відкриття КПВВ "Золоте".

Крім того, вона повідомила, що 2 грудня на околиці н.п. Верхньоторецьке, поблизу колишнього спостережного поста бойовиків, було виявлено міну МОН-50 та гранату Ф-1, встановлену на розтяжку.

За її словами, в Україні такі міни ніколи не виготовлялися. Ця мiна була ввезена з територiї РФ, де була виготовлена 2002 року, про що свiдчить вiдповiдне маркування.

Раніше повідомлялося, що Українська сторона в Тристоронній контактній групі обговорила безпекові питання, зокрема обстріли населених пунктів із забороненої Мінськими угодами зброї та наполягла на наданні СММ ОБСЄ повного доступу до всієї території ОРДЛО.